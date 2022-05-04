Рио Фердинанд похвалил «Вильярреал» за игру с «Ливерпулем»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал результат ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ливерпулем» (2:3).
«Не существует ощущений лучше тех, когда ты отдал все силы и смог дойти до финала ЛЧ. Нужно этим насладиться. «Вильярреал» сегодня вылетел, но с высоко поднятой головой. Унаи Эмери и его игроки заслуживают огромного уважения», — цитирует Фердинанда официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.
Напомним, в первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Таким образом, общий счёт двухматчевого противостояния – 5:2 в пользу мерсисайдцев. Команда Юргена Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022, где встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».
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