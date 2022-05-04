Глава департамента судейства рассказал, как до работы в РФС запускал ракету в космос

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, как работал над проектом запуска ракеты в космос.

«Я родом из Самары. Долго работал исключительно юристом, а потом перешёл в проект «Морской старт» – запуск ракеты в космос с плавучей платформы с экватора или Байконура. Речь о телекоммуникационных спутниках. Это был международный проект, в котором участвовали норвежцы, американцы, украинцы и мы.

Космодром произвёл фантастическое впечатление. Махина! Я же там был не как турист, а ездил по стартовым комплексам и жил в центре подготовки космонавтов. Впечатляет сопричастность, когда ходишь по всем этим аллеям, монтажным комплексам и стартовым столам. Столько людей – и для кого-то это уже 150-й пуск. Хотя волнение каждый раз присутствует. Первые 5-10 минут – самые критичные, когда что-то может пойти не так. Нормально ли прошло у меня? Спутник до сих пор работает. У него ресурс – 15 лет, а мы запускали около десяти лет назад. Есть маленькая частица моего труда за пределами Земли», — сказал Каманцев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Полное интервью с Павлом Каманцевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.