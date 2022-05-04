Каманцев: теперь любой судья получит двойку за такие решения, как с Жиго

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал эпизод с защитником «Спартака» Самуэлем Жиго, которого обвиняют в симуляции в моменте с отменённым голом тульского «Арсенала» во время матча 24-го тура РПЛ (3:0).

«Тут вопрос в том, как оценивает ЭСК, а как болельщики. Фанаты исходят из своего чувства прекрасного. И это нормально. А есть работа департамента, который основывается на инструкциях. Иногда возникает недоговорённость, потому что таких ситуаций не случалось. Понятно, что в штрафной единоборств всегда больше. Но одно дело – давать командам побороться, как это происходит в тех же еврокубках, а другое – допускать ситуацию, когда за счёт небольшого фола один из соперников может получить преимущество.

Было весьма похоже на симуляцию Жиго? Тут можно увидеть разное. Кто-то считает, что там была симуляция. Кто-то допускает, что Жиго хотел ухватиться за соперника и потерял равновесие. Кто-то скажет, что Жиго находился в таком положении, что ему маленького толчка хватило для падения. Поскольку не было чётких указаний, мы признаём, что ошибки не было – нападающий получил преимущество в восьми метрах от ворот и сразу забил. Это не то же самое, что в центре поля, где выигранное единоборство не имеет ключевого значения.

В дальнейшем такие фолы уже не будут фиксироваться. Теперь любой судья будет получать двойку за такое решение. Сейчас инструкция по этому поводу уже есть. Судейский комитет РФС разобрал, судьи поддержали, норма появилась. Если норма не была зафиксирована, то за что наказывать судью? У ФИФА нет рекомендаций на все случаи. Толчки бывают разной силы – от лёгкого касания до мощного удара. Именно такого чёткого клипа не было. Да и на Жиго симуляция не похожа», — сказал Каманцев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

На данный момент «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка.

Полное интервью с Павлом Каманцевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.