Ло Чельсо считает, что на нём был пенальти в матче с «Ливерпулем»

Аргентинский полузащитник «Вильярреала» Джованни Ло Чельсо считает, что на нём был пенальти в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (2:3).



«Я почувствовал контакт, и во время игры мне показалось, что это пенальти, но я должен ещё посмотреть этот момент по телевизору. Пенальти изменил бы ситуацию, но это не оправдание. «Ливерпуль» отлично сделал свою работу во втором тайме и нашёл решение, как нас обыграть», — приводит слова Ло Чельсо Marca.



После первого тайма «Ливерпуль» проигрывал со счётом 0:2, но после перерыва забил три гола и выиграл матч. В первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Таким образом, общий счёт двухматчевого противостояния – 5:2 в пользу мерсисайдцев. Команда Юргена Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».