Эндрю Робертсон описал победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом» двумя фразами

Шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон описал победу своей команды над «Вильярреалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА (3:2) двумя фразами.



«Никогда не воспринимайте такие вечера как должное! Увидимся в Париже, «красные»!» — написал Робертсон в своём «твиттере».



После первого тайма «Ливерпуль» проигрывал со счётом 0:2, но после перерыва забил три гола и выиграл матч. В первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Таким образом, общий счёт двухматчевого противостояния – 5:2 в пользу мерсисайдцев. Команда Юргена Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити». Матч между этими командами состоится уже сегодня, 4 мая, в 22:00 по мск.