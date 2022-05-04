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Эндрю Робертсон описал победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом» двумя фразами

Эндрю Робертсон описал победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом» двумя фразами
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Шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон описал победу своей команды над «Вильярреалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА (3:2) двумя фразами.

«Никогда не воспринимайте такие вечера как должное! Увидимся в Париже, «красные»!» — написал Робертсон в своём «твиттере».

После первого тайма «Ливерпуль» проигрывал со счётом 0:2, но после перерыва забил три гола и выиграл матч. В первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Таким образом, общий счёт двухматчевого противостояния – 5:2 в пользу мерсисайдцев. Команда Юргена Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити». Матч между этими командами состоится уже сегодня, 4 мая, в 22:00 по мск.

Эмери убрал Клоппа за тайм, а потом сдался. «Ливерпуль» в Испании был ничтожным и великим Эмери убрал Клоппа за тайм, а потом сдался. «Ливерпуль» в Испании был ничтожным и великим
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