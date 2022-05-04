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Капитан «Вильярреала» Альбиоль прокомментировал камбэк «Ливерпуль»

Капитан «Вильярреала» Альбиоль прокомментировал камбэк «Ливерпуль»
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Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль высказался о поражении от «Ливерпуля» (2:3).

«Сегодня не наш вечер, но команда сделала всё что могла. Первый гол «Ливерпуля» ударил по нам. Мы дорого заплатили за все колоссальные усилия, которые приложили в первом тайме, когда играли очень достойно. Мы снизили планку с точки зрения единоборств после перерыва и получили то, что заслужили. Но «Ливерпуль» очень силён физически.

Это грустный вечер для нашего клуба. Мы знали, что второй тайм будет долгим и выматывающим, но после выхода Луиса Диаса игра «Ливерпуля» изменилась, они забили, как только появился опасный момент. Мы не смогли поддерживать тот же темп, что в первом тайме.

Команда очень хотела обардовать финалом наших болельщиков, и нам больно из-за того, что сделать этого не удалось. Но мы продолжим пытаться и дальше гнуть свою линию, чтобы играть на подобных стадиях. Придётся смириться с тем, что наша мечта не сбылась», – приводит слова Альбиоля официальный сайт УЕФА.

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