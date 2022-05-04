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Евсеев поддержал Александра Беленова после полученной травмы

Евсеев поддержал Александра Беленова после полученной травмы
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Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев в своих социальных сетях поддержал голкипера «Уфы» Александра Беленова, который получил серьёзную травму в матче с подмосковными «Химками».

«Бели травмы, связанные с коленями. В этом возрасте восстанавливать после травм, операций намного дольше. Хочется пожелать Саше, чтобы закончилось ушибами. Держаться, лечиться. Дождаться точного диагноза. В любом случае уверен, что на этом на Беленов точку не ставит. Он собирался долго играть и будет играть. Жду его на поле», — написал Евсеев в своих соц. сетях.


Напомним, вратарь получил травму на девятой минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1). Беленов не смог продолжить встречу и покинул поле в слезах. После просмотра момента на VAR судья удалил защитника подмосковной команды Эльмира Набиуллина, с которым столкнулся Беленов.

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