Кевин Де Брёйне рассказал о своём состоянии перед матчем с «Реалом»
Поделиться
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал о своём состоянии перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».
«Насколько ты свеж в концовке сезона — всегда сложный вопрос, но я чувствую себя хорошо. Я получил немало ударов в матче с «Атлетико», да и потом тоже, но сейчас всё в порядке. Я очень рад, что нахожусь в форме и провожу много матчей», — приводит слова Де Брёйне пресс-служба УЕФА.
Завтра, 4 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало игры — в 22:00 мск. Первая встреча завершилась победой «горожан» со счётом 4:3.
Комментарии
- 4 мая 2022
-
06:43
-
06:40
-
06:25
-
06:23
-
06:17
-
05:57
-
05:35
-
04:12
-
03:47
-
03:30
-
03:24
-
02:46
-
02:36
-
02:24
-
02:11
-
02:00
-
01:37
-
01:36
-
01:25
-
01:22
-
01:09
-
00:53
-
00:50
-
00:47
-
00:22
-
00:20
-
00:16
-
00:13
-
00:11
-
00:08
-
00:00
- 3 мая 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:49
-
23:47
Партнерский контент