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Кевин Де Брёйне рассказал о своём состоянии перед матчем с «Реалом»

Кевин Де Брёйне рассказал о своём состоянии перед матчем с «Реалом»
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Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал о своём состоянии перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

«Насколько ты свеж в концовке сезона — всегда сложный вопрос, но я чувствую себя хорошо. Я получил немало ударов в матче с «Атлетико», да и потом тоже, но сейчас всё в порядке. Я очень рад, что нахожусь в форме и провожу много матчей», — приводит слова Де Брёйне пресс-служба УЕФА.

Завтра, 4 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало игры — в 22:00 мск. Первая встреча завершилась победой «горожан» со счётом 4:3.

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