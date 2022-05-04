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Малкин принёс победу «Питтсбургу», «Ливерпуль» — в финале ЛЧ. Главное к утру

Малкин принёс победу «Питтсбургу», «Ливерпуль» — в финале ЛЧ. Главное к утру
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин принёс победу своей команде, «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» и вышел в финал Лиги чемпионов, продажа «Челси» Романом Абрамовичем на грани срыва. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Гол Малкина на 106-й минуте принёс «Питтсбургу» победу над «Рейнджерс».

2. «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» и вышел в финал Лиги чемпионов.

3. Продажа «Челси» на грани срыва. Абрамович требует £ 1,5 млрд, которые дал в долг клубу.

4. Гол Кузнецова и ассист Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду».

5. Российский голкипер Ярослав Аскаров подписал контракт с фарм-клубом «Нэшвилла».

6. Агент Микко Лехтонена: расторжение контракта со СКА стоило бы игроку 160 млн рублей.

7. Малкин — о Шестёркине: он невероятный. Я думаю, он выиграет «Везину».

8. «Торонто» перевёл российского форварда Овчинникова в основной состав на время плей-офф НХЛ.

9. Игорь Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс» по отражённым броскам в одном матче.

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