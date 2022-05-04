Глава департамента судейства РФС ответил на критику арбитров со стороны Заремы Салиховой

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался о критике арбитров со стороны Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Зарема Салихова – яркое явление. Юридически она не относится к команде, но продвигает свою позицию. Она выражает свою позицию довольно жёстко, но она и не должна делать нашу работу проще. Кому-то это нравится, кому-то нет. В большинстве случаев обходится без грубости и других недопустимых вещей. Критиковать – её право, и я воспринимаю это как дополнительный элемент общественного контроля нашей работы. Думаю, что в диалоге с ней как с разумным человеком можно было бы легко снять большинство вопросов простыми объяснениями. Я уже говорил, что у нас есть определённое количество ресурсов – человеческих, денежных и временных, но мы пока не совсем эффективно донесли до общественности ситуацию, в которой мы работаем. Если вы считаете, что мы неэффективны, то давайте это обсудим и вы предложите, что можно сделать лучше, я всегда за эффективные практики.



Можно сказать, что с этого интервью общение началось. Для нас было важно сначала выстроить работу, наладить дебрифинги и другие вещи, чтобы работа пошла на системном уровне. Теперь общаемся со СМИ и стараемся донести свою позицию. Есть недостаточная информированность – мы признаём это и стараемся устранять. Это такая же работа департамента, как и всё остальное. Мы защищаем судей, объясняя происходящее. Важно, чтобы арбитрам не «прилетали» необоснованные претензии. За объективные ошибки критика понятна и неизбежна.



Критикует ли она объективно? Каждый человек субъективен, но, безусловно, мы стараемся анализировать все сигналы, но не просто поддаваться давлению. Зарема Салихова высказывается ярко, но не за гранью, на мой вкус. Она понимает, что представляет клуб с огромной фанатской базой, и грамотно этим пользуется для продвижения интересов клуба. С учетом положений Судейской конвенции мы не можем ответить ей столь же ярко, но и цели такой у нас нет», — сказал Каманцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.