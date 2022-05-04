Лондонский «Арсенал» хочет подписать форвардов «Интера» и «Сити» в случае выхода в ЛЧ
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Лондонский «Арсенал» интересуется форвардами Лаутаро Мартинесом из «Интера», Габриэлом Жезусом из «Манчестер Сити» и Домиником Калвертом-Льюином из «Эвертона». Об этом сообщает The Times.
По информации источника, английский клуб хочет подписать двух форвардов в случае выхода в Лигу чемпионов.
В текущем сезоне Лаутаро Мартинес сыграл 45 матчей во всех турнирах за «Интер». Он сумел забить 21 гол и сделать три результативные передачи.
Габриэл Жезус в нынешнем сезоне провёл за «Манчестер Сити» 39 матчей во всех турнирах, сумев забить 13 голов и сделать 11 голевых передач.
Доминик Калверт-Льюин в этом сезоне сыграл за «Эвертон» 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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