Лондонский «Арсенал» хочет подписать форвардов «Интера» и «Сити» в случае выхода в ЛЧ

Лондонский «Арсенал» интересуется форвардами Лаутаро Мартинесом из «Интера», Габриэлом Жезусом из «Манчестер Сити» и Домиником Калвертом-Льюином из «Эвертона». Об этом сообщает The Times.

По информации источника, английский клуб хочет подписать двух форвардов в случае выхода в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес сыграл 45 матчей во всех турнирах за «Интер». Он сумел забить 21 гол и сделать три результативные передачи.

Габриэл Жезус в нынешнем сезоне провёл за «Манчестер Сити» 39 матчей во всех турнирах, сумев забить 13 голов и сделать 11 голевых передач.

Доминик Калверт-Льюин в этом сезоне сыграл за «Эвертон» 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.