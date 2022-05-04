«Ливерпуль» бился за камбэк, Эмери ярко реагировал на поражение. Фото полуфинала ЛЧ

3 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» принимал «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.
Лучшие кадры с матча «Вильярреал» — «Ливерпуль» — в фотоподборке «Чемпионата».
Шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон описал победу своей команды над «Вильярреалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА (3:2) двумя фразами.
«Никогда не воспринимайте такие вечера как должное! Увидимся в Париже, «красные»!» — написал Робертсон в своём «твиттере».
Команда Юргена Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити». Матч между этими командами состоится уже сегодня, 4 мая. Начало — в 22:00 мск.
- 4 мая 2022
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