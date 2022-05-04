Василий Уткин: как же здорово, что на свете есть Эмери и «Вильярреал»

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал результат ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ливерпулем» (2:3).



«Как же здорово, что на свете есть Эмери. И такие команды, как сегодняшний «Вильярреал». Если бы не эти ребята, кто бы заставил «Ливерпуль» играть на полную? Завоёвывая преимущество (первая игра). Пасуя перед умным планом (первый тайм второй встречи). Возвращаясь обновлённым, могучим — не силой катка, а мощью и грацией страшного хищника (по итогу).



Многие скажут, а кто не скажет, те лицемеры, что «Ливерпуль» в первую очередь обладает куда большим ресурсом, чем Yellow Submarine. Ho во вторник мы увидели это совсем не в логике «против лома нет приёма». Мы увидели, как соперник заставил «Ливерпуль» достать из себя всё. Да мы просто чего-то не знали бы об этой команде, возможно, если бы ей не встретился «Вильярреал». Так бы и не узнали.



Эмери снова показал, что он может извлечь из своей команды максимум. Эти ребята герои — и старый Альбиоль, которого, как выясняется, не обогнать, и Капу, способный одну и ту же атаку сперва запороть неловким приёмом мяча, а потом спасти подачей на Коклена, и сам Коклен, который вообще-то в чемпионате Испании забил в двадцати играх один гол; я его не помню, но, если бы меня заставили представить этот единственный гол Коклена, я бы представил, что вратарь соперника, вынося мяч с рук, попал ему в задницу.



Мы видим великие команды в их величии только тогда, когда соперник заставляет их показать максимум. И не меньше. И попутно мы видим, что сравнительно обычные, не великие игроки, объединённые умелой рукой и здравой идеей, скачут выше головы. И приближаются к цели на расстояние, измеряемое погрешностью. Когда-нибудь они прорвутся и в финал, когда-то такие, как они, победят. Не в этот раз. Но, чтоб их пройти, нужен был «Ливерпуль» во всей своей преображающейся мощи. Блистательный матч.



У Эмери больше трофеев, чем у Клоппа. Думали об этом?» — написал Уткин в своём телеграм-канале.