В РФС ответили на вопрос о возможном обращении в МВД для проверки судей

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался о возможном обращении в МВД для проверки арбитров.



«Можно ли задействовать следственные органы? А что они установят за неделю или две? Думаю, что вы не анализировали эту ситуацию всесторонне, но УК и УПК подразумевают, что необходимо проведение детального следствия, а затем – длительные судебные заседания, по итогам которых выясняется истина. Возникает вопрос, что нам делать с судьёй в течение этих месяцев, а чаще лет. Судья, который не работал больше года, думаю, может быть потерян для профессии. Назначать на матчи судью, который находится под проверкой МВД или следственных органов, также неверно и вредит имиджу футбола.



Выглядит как понятийное решение? А какой иной механизм оперативного установления истины? Лично я не знаю лучшего решения с учётом вышесказанного. Обращение в правоохранительные органы – такое сильно выходит за рамки моих полномочий в РФС. Не могу это комментировать. Здесь должны говорить люди, которые могут сделать такое обращение. Я могу констатировать факт: ни один человек не обращался никуда по поводу того, что он остался вне списков назначений. Никто не стал оспаривать или что-то доказывать. Это тоже о чём-то говорит», — сказал Каманцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.