Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карраскаль: цель — остаться в ЦСКА надолго. Мне бы очень хотелось, чтобы меня выкупили

Карраскаль: цель — остаться в ЦСКА надолго. Мне бы очень хотелось, чтобы меня выкупили
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о желании остаться надолго в московском клубе.

«Цель — остаться здесь надолго. Но всё зависит не от меня, а от клубов. Скорее даже, от ЦСКА. И мне очень хотелось бы, чтобы ЦСКА воспользовался опцией выкупа и сохранил меня.

Да, с переездом в Россию у меня перестроился весь жизненный уклад. Но Москва — прекрасный, спокойный город. Здесь никто тебя не достаёт, не пытается вторгнуться в твою жизнь. Можешь спокойно пойти на ужин, и тебя не побеспокоят с автографами и фото. Это способствует душевному комфорту.

Здесь я уверен в завтрашнем дне, обрёл стабильность. В Москве мне хорошо. Тренируюсь, соблюдаю режим, но и после тренировок, дома и на улице, мне важно спокойствие и благополучие. Я это получаю», — цитирует Карраскаля Sport24.

Новость по теме
«Работа по трансферу Языджи идёт». В ЦСКА отреагировали на слова агента полузащитника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022