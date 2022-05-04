Карраскаль: цель — остаться в ЦСКА надолго. Мне бы очень хотелось, чтобы меня выкупили

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о желании остаться надолго в московском клубе.
«Цель — остаться здесь надолго. Но всё зависит не от меня, а от клубов. Скорее даже, от ЦСКА. И мне очень хотелось бы, чтобы ЦСКА воспользовался опцией выкупа и сохранил меня.
Да, с переездом в Россию у меня перестроился весь жизненный уклад. Но Москва — прекрасный, спокойный город. Здесь никто тебя не достаёт, не пытается вторгнуться в твою жизнь. Можешь спокойно пойти на ужин, и тебя не побеспокоят с автографами и фото. Это способствует душевному комфорту.
Здесь я уверен в завтрашнем дне, обрёл стабильность. В Москве мне хорошо. Тренируюсь, соблюдаю режим, но и после тренировок, дома и на улице, мне важно спокойствие и благополучие. Я это получаю», — цитирует Карраскаля Sport24.
- 4 мая 2022
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