Тони Кроос — о сорвавшемся переходе в «МЮ»: я не победил бы в ЛЧ три раза с «Юнайтед»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, насколько он был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. В немецком игроке был лично заинтересован Дэвид Мойес, он даже летал в Мюнхен на личные переговоры с футболистом. Однако увольнение шотландца из «МЮ» привело к тому, что Кроос в конечном итоге присоединился к мадридскому «Реалу».
«Я заранее знал, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован во мне. Мойес подтвердил это своим приездом. Мы много говорили с ним о футбольных планах «МЮ», и это меня убедило.
В конце концов мы устно договорились о моём переходе. Переезд был бы не таким уж сложным, в то время у нас был только один ребёнок. Всё бы сработало.
Я не из тех, кто думает о гипотетических вещах. Да, это было близко. Я чуть не перешёл в «Манчестер Юнайтед». Но всё обернулось совсем не так.
У меня нет этих мыслей «что было бы, если». Потому что на них нет реальных ответов. Единственное, что могу сказать с уверенностью, так это то, что я никогда бы не победил в Лиге чемпионов три раза с «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Крооса Daily Mail.
- 4 мая 2022
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