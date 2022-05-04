Карраскаль: в России ситуация лучше, чем в Колумбии. Такие уж трущобы вряд ли встретятся
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о жизни в Колумбии и сравнил её с Россией.
«Помню, я был маленьким, но уже играл. Мой дядя владел своей командой и позвал меня. У родителей не было денег на проездной на автобус для меня. Приходилось мотаться по два часа туда-обратно. Каждый день!
Чтобы всё-таки хватало на билеты, мы искали в земле медную проволоку, очищали её и сдавали в пункты приема металла. Мыли мотоциклы, красили дома. Хоть какие-то, но деньги. Бутсы-то нам тоже в командах не выделяли, приходилось копить самим.
Могу чего-то не знать, но уверен: в России ситуация лучше, чем в Колумбии. Такие уж трущобы вряд ли встретятся. А у нас жизнь за последние 20 лет не сильно улучшилась», — цитирует Карраскаля Sport24.
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