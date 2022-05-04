Хесус Медина: счастлив в ЦСКА. Как только снимут санкции, мы будем готовы играть в Европе

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился эмоциями от выступления в московском клубе.
«Я хотел бы сначала доиграть сезон, а потом уже смотреть, что будет дальше. Я счастлив в ЦСКА. Как только снимут санкции, мы будем готовы играть в Европе, но сейчас команда настроена показать себя в чемпионате России. Мы надеемся, что всё будет как прежде.
Я профессионал, поэтому должен максимально качественно отрабатывать во всех матчах команды. Еврокубки, чемпионат России или товарищеские матчи — я обязан отдаваться полностью везде. Я буду делать всё, чтобы моя команда побеждала. Конечно, я соглашусь выступать только в РПЛ, если в отношении российского футбола будут применены санкции.
Мы будем раздосадованы, если займём второе место, но при этом не будем иметь возможности играть в Лиге чемпионов. Серебро в РПЛ без поездки в еврокубки — это грустно. Но есть решения, на которые мы не можем повлиять. Нам остаётся работать качественно, выполняя поставленную задачу», — цитирует Медину «Матч ТВ».
- 4 мая 2022
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