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Француз Клеман Тюрпен — фаворит на роль главного арбитра финала Лиги чемпионов

Француз Клеман Тюрпен — фаворит на роль главного арбитра финала Лиги чемпионов
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Французский арбитр Клеман Тюрпен является фаворитом на то, чтобы стать главным арбитром финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

После того как вчера, 3 мая, «Ливерпуль» обыграл на выезде «Вильярреал» (3:2) и вышел в финал турнира, из претендентов на судейство решающей игры выбыл англичанин Энтони Тейлор.

В прошлом сезоне 39-летний французский арбитр судил матч финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». В 2018 году Тюрпен был резервным судьёй во время решающего матча Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне ЛЧ Тюрпен отсудил четыре встречи на групповом этапе, матч 1/8 финала «Бавария» — «РБ Зальцбург», а также матч 1/4 финала ЛЧ «Челси» — «Реал» Мадрид.

Также в текущем сезоне Клеман Тюрпен отработал три матча в Лиге Европы, последним из которых стала игра 1/4 финала «Вест Хэм» — «Севилья».

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