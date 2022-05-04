Каррера: никогда в жизни не имел удовольствия и желания поговорить с Салиховой
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что только один раз видел Зарему Салихову, супругу владельца московского клуба Леонида Федуна.
«Кажется, я видел Зарему Салихову лишь однажды. Она была с президентом клуба Леонидом Федуном во время поездки на какой-то матч Лиги Европы, но никогда в жизни не имел удовольствия и желания поговорить с ней! В моё время в «Спартаке» Зарема никак не влияла ни на трансферы, ни на другие дела клуба. У меня не было проблем», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».
Напомним, Каррера занимал пост главного тренера «Спартака» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под руководством итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/2017.
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