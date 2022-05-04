Команды под руководством Карло Анчелотти проиграли «Манчестер Сити» 8 матчей из 9

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти за свою карьеру сыграл с «Манчестер Сити» девять матчей. Команды итальянского наставника «Реала» проиграли восемь из этих девяти матчей. Об этом сообщает Transfermarkt.

Будучи тренером английского «Челси», Анчелотти играл с «Манчестер Сити» четыре раза. «Челси» проиграл три матча из четырёх. Единственная победа была одержана в сезоне-2010/2011 в рамках английской Премьер-лиги со счётом 2:0.

В качестве главного тренера «Эвертона» Анчелотти встречался с «Манчестер Сити» также четыре раза. Во всех играх команда итальянского специалиста уступила подопечным Хосепа Гвардиолы.

Как главный тренер мадридского «Реала» Анчелотти провёл с «Манчестер Сити» один матч. Эта игра состоялась в рамках первого полуфинального матча ЛЧ сезона-2021/2022 и закончилась поражением «Реала» со счётом 3:4.

Сегодня, 4 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.