В «Спартаке» назвали ерундой информацию о скорой отставке Ваноли

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера клуба Паоло Ваноли.
«Полная ерунда. Претендентов на место Ваноли не существует и не может существовать — он только начал работу в «Спартаке». Вопрос вообще не обсуждается», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В 27-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграет с «Уралом». Встреча состоится 7 мая на стадионе «Екатеринбург-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Урал» за 27 туров набрал 27 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда находится в зоне стыковых матчей. От спасительного 12-го места её отделяет два балла. «Спартак» после 27 игр идёт на 10-м месте, набрав 34 очка.
- 4 мая 2022
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