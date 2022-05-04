В РФС оценили шансы судьи Карасёва работать на матчах чемпионата мира в Катаре

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев оценил шансы арбитра Сергея Карасёва работать на матчах чемпионата мира, который пройдёт в этом году в Катаре.



«Считаю, что если есть подход, что футбол – вне политики, то тогда желательно чёткое и понятное объяснение. Мы не понимаем и не знаем причины. Если бы в УЕФА сказали, что они беспокоятся о безопасности арбитров, то, наверное, это объяснение имело бы право на существование. Мы сейчас просто не знаем мотивировку. Наши арбитры продолжают обучаться, но назначений на матчи не получают. Это большой вопрос о коллективной ответственности, но без позиции УЕФА говорить подробнее было бы неправильно. Мы хотим, чтобы наши арбитры, клубы и болельщики ездили за границу. И чтобы к нам приезжали. ЧМ–2018 был классным и даже лучшим в истории. Мы со своей стороны продолжаем учить английский, повышать уровень судейства и готовы вернуться к назначениям.



Есть ли у Карасёва шансы на ЧМ-2022? Понимания пока нет, но время ещё есть. Списки пока не публиковались. Конечно, здесь учитывается опыт плей-офф Лиги чемпионов, в котором он не участвует. Мы находимся в уникальной ситуации. Допустим, обстоятельства сложатся так, что летом будут приниматься специальные решения по всем вопросам и ситуация позволит нашим арбитрам претендовать на участие в ЧМ. В положение Карасёва наверняка войдут. Тут ведь заинтересованность с обеих сторон. Работнику интересно поработать в хорошем месте, заработать деньги и получить славу, почёт, уважение. А работодателю нужен сотрудник, который не подведёт. Карасёв, безусловно, это доверие заслужил», — сказал Каманцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.