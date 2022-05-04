«Проблема, безусловно, была». Каманцев — о том, что не занимается трактовками эпизодов

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев подчеркнул, что сам не занимается трактовкой эпизодов.



«На начальном этапе проблема, безусловно, была. Я не знал контекста и отношений. Каждый что-то рассказывал, и не было понятно, что достоверно, а что – нет. Выход тут один: слушать всех и делать выводы. За это время мы чётко поняли, где есть конфликты интересов между клубами и судьями. Между руководителями и судьями. Между инспекторами и судьями. Мы не знаем всех деталей, но ситуация нам понятна с должной детализацией.



По каким именно моментам она становится понятна? Огромное количество решений ЭСК. Есть пересечения по судьям, инспекторам, спорным решениям. Отклонения по голосованиям, когда счёт 6:1 или 6:2 – кто был тем одним или двумя. Разобраться сразу было невозможно, но сейчас есть большой массив информации, который занесён в таблицы. Хорошие отношения между людьми сказываются, но если это происходит системно, то это повод для разумных опасений. Одна ситуация – это не система, а вот три-четыре… Мы боремся с этим. У нас есть данные по каждому судье, ассистенту и VAR – по всем проводим опрос. С кем они хотят работать, а с кем – нет. Делаем так, чтобы между собой работали те, кто совместим. Если есть публикации, то мы стараемся их учитывать. Хотя надо понимать, что некоторые высказывания делаются специально. Нужно понимать, что у нас система: инспектор, за ним департамент, за ним менеджер лиги, за ним ЭСК. Если говорить, что все эти люди сговорились и кого-то продвигают, то с этим в принципе бороться невозможно», — сказал Каманцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.