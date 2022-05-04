«Тут не заплатишь 2 миллиона за независимую экспертизу». Каманцев — о специфике судейства

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал о специфике работы в департаменте.



«В судейство меня позвал Хачатурянц. Для меня это было любопытно и необычно. Уникальность в том, что в этой сфере нет посторонних людей. Свежей крови нет. Мало кто не из судейского сообщества знает крайне причудливую и сложную систему внутренних отношений. Есть люди, которые всю жизнь провели в судействе, но не расскажут, как всё есть на самом деле, по самым разным причинам.



Много ли времени ушло, чтобы освоиться? Как и любой проект – минимум полгода. Пришлось долго вникать в отношения между людьми, в специфику. Здесь же не возьмёшь специалиста с рынка, который в понятном формате разложит, – как по условному стекольному заводу. Бывшие судьи, как правило, не актуализируют знания, не отсматривают новые видео с рекомендациями УЕФА и быстро отстают от текущей ситуации. Топ-судья, который работал 20 лет назад, может не знать и не понимать сегодняшние рекомендации. Поэтому подход возможен только один: действующие инспекторы ФИФА – бывшие топ-судьи. Они ездят на все образовательные курсы и знают последние трактовки. Это не мнение со стороны? Верно. Они внутри департамента судейства и департамента инспектирования. Не так просто понять, кто хороший, кто плохой, у кого какие отношения и конфликты интересов. Опять же, тут не заплатишь два миллиона рублей, чтобы тебе провели независимую экспертизу с широкоформатным отчётом.



Решение – общаться. Задавать вопросы, получать ответы, смотреть, кто как реагирует, – более или менее профессионально. Идти наощупь, анализировать, вводить прозрачные регламенты и находиться под постоянным общественным контролем. Раньше не стремились к детальному регламентированию процессов. Мы пытаемся предусмотреть защитные механизмы, которые минимизируют вероятность коррупции или конфликта интересов и делают процесс организации судейства более прозрачным и понятным для всех. Понятно, что всё не зарегулируешь, да это и не нужно, но есть вещи, которые необходимы. Например, дебрифинг во всех лигах должен проходить каждую неделю по Zoom (видеоконференции в интернете). У нас проходит восемь дебрифингов в неделю. Каждый менеджер лиги проводит разбор судейства в туре. Ошибки и верные решения арбитров разбираются с ними коллективно. С участием инспекторов и Николая Левникова – главного национального инструктора. Решения, принятые в туре, раскладываются по папкам. Каждая папка обсуждается с арбитрами и ассистентами», — сказал Каманцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.