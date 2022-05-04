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Игрок «Вильярреала» Капу — о пути команды в ЛЧ: никто больше никогда не вспомнит о нас

Игрок «Вильярреала» Капу — о пути команды в ЛЧ: никто больше никогда не вспомнит о нас
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Полузащитник испанского «Вильярреала» Этьен Капу поделился эмоциями от ответного полуфинального матча ЛЧ с «Ливерпулем» (2:3), а также подвёл итоги выступления его команды в нынешнем розыгрыше самого престижного клубного европейского турнира.

«Мы начали так, как хотели, забили очень быстрый гол. Мы сделали это стильно, сегодня мы все выдали невероятную интенсивность, но что имело значение, так это ритм – они играют в таком стиле каждые выходные, в то время как мы к этому не привыкли. Мы заплатили за это в конечном итоге. Хотели начать второй тайм так же, как и первый, но осознали, что наш прессинг был уже не на том уровне, они смогли максимально использовать наши слабые места и были эффективны.

Завтра все забудут, никто никогда больше не будет говорить о «Вильярреале». Это было замечательное путешествие, в этом году мы нанесли «Вильярреал» на европейскую карту. У нас была отличная кампания, нам удалось выбить несколько больших команд и оказать некоторое давление на «Ливерпуль». Теперь мы должны хорошо закончить сезон в чемпионате, чтобы вернуться в европейские турниры в следующем году», — приводит слова Капу Get French Football News со ссылкой на RMC.

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