Салах: хотел 40 голов и 15 пасов за сезон. Трент разозлится, если я сделаю больше передач

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о целях по голам и голевым передачам, которые он поставил перед собой в начале этого сезона.

«На старте сезона я всегда ставлю цели. Я знаю, чего хочу добиться и в личном, и в командном плане. Это помогает оценивать то, как проходит сезон.

Ниже ли того, что я задумал, мои нынешние показатели (30 голов, 15 передач. — Прим. «Чемпионата»)? Ох, ниже (смеётся). Да. У меня большие ожидания от себя. Честно, я не говорил об этом никому на старте сезона, но я собирался забить 40 голов и сделать 15 результативных передач.

Теперь надо сконцентрироваться на голах! Трент Александер-Арнольд будет злиться, если у меня будет больше голевых в АПЛ, но я собираюсь бороться за всё», – приводит слова Салаха Daily Mail.

Вчера, 3 мая, «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. В этой игре Мохамед Салах сделал результативную передачу на Фабиньо, доведя количество результативных передач в матчах за «Ливерпуль» в этом сезоне до 15.

Отметим, что у Трента в этом сезоне 18 голевых передач во всех турнирах. В АПЛ у Салаха на одну результативную передачу больше – 13 против 12.