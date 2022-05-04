Бенатиа: было бы странно увидеть Дибалу в футболке «Интера»

Бывший защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего туринской команды Пауло Дибалы в «Интер».



«Было бы странно увидеть Дибалу в футболке «Интера». Что касается игроков «Ювентуса» в целом, мне нравится Кьеза. Он дерзкий. Таких, как он, сейчас действительно мало. В футболе всё меньше мужчин и всё больше мальчишек», — приводит слова Бенатиа La Gazzetta dello Sport.



Ранее стало известно, что «Ювентус» не будет продлевать контракт с аргентинским нападающим. Туринский клуб предлагал 28-летнему форварду контракт с зарплатой € 6-7 млн за сезон, отозвав предложение на € 11 млн. Пауло Дибала остался недоволен таким предложением и решил покинуть команду свободным агентом по окончании нынешнего сезона.

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