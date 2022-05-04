Андрей Шевченко претендует на покупку итальянской «Пескары»

Бывший нападающий «Динамо Киев», «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко может стать одним из претендентов на покупку итальянского футбольного клуба «Пескара». Об этом сообщает Il Pescara.

По информации источника, Андрей Шевченко может приобрести клуб совместно с итальянским консорциумом. Речь идёт о приобретении контрольного пакета акций команды.

Пока никаких подтверждений нет. В ближайшее время ситуация должна проясниться.

«Пескара» заняла в группе В Серии С, третьего по силе итальянского дивизиона, 5-е место и получила право поучаствовать в переходном турнире за право сыграть в будущем сезоне в Серии В. Сегодня, 4 мая, ей предстоит провести матч 1/16 финала турнира с «Губбио». На данной встрече возможно появление Андрея Шевченко.

15 января 2022 года Шевченко покинул пост главного тренера итальянского клуба «Дженоа» спустя два месяца после назначения. Под его руководством клуб из Генуи набрал три очка в девяти матчах чемпионата Италии.