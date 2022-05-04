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В «Химках» рассказали, на каких условиях готовы отпустить Лантратова в «Зенит» летом

В «Химках» рассказали, на каких условиях готовы отпустить Лантратова в «Зенит» летом
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость, что «Зенит» интересуется вратарём клуба Ильёй Лантратовым.

«В контракте Лантратова нет опции, при которой «Химки» готовы отпустить Лантратова летом. Нам не поступало предложений от «Зенита» или других больших клубов. Мы всегда говорим, что Илья очень перспективный вратарь, игрок сборной России. Мы с ним разговаривали и говорили, что, безусловно, отпустим его в топ-клуб. Единственное условие «Химок», что Лантратов должен быть первым номером в команде. Отдавать Илью, лишая игровой практики и возможности прогрессировать, мы не готовы. Это основное требование «Химок». Наша задача — не только продать футболиста, мы должны задумываться о формировании национальной сборной», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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