В случае дисквалификации «Химки» могут провести матч со «Спартаком» на «РЖД Арене»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что в случае дисквалификации клуб может провести матч со «Спартаком» на «РЖД Арене».



«Хочется дождаться решения КДК, а после этого опираться на документ. Мы бы очень хотели устроить праздник для наших зрителей, всё-таки это последний тур. Тем более, игру со «Спартаком» хочется провести на своей арене. Мы надеемся, что можно обойтись иными наказаниями. Не знаю, насколько серьёзно были нарушены требования Владимиром Габуловым. Если не ошибаюсь, резервным стадионом по документам заявлен стадион в Черкизово», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Ранее сообщалось о том, что «Химки» рискуют провести домашний матч со «Спартаком» в рамках 30-го тура без зрителей либо на нейтральном стадионе.

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