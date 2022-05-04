Мостовой — о возможном уходе Ваноли из «Спартака»: приучили к смене тренеров каждый год

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера красно-белых.
«Я не удивлён. Когда мы говорим о «Спартаке», то тут нечему удивляться. За последние 10 лет они нас приучили к тому, что тренеры меняются каждые полгода или год. Другое дело, что Ваноли пришёл совсем недавно. Пока что рано оценивать его работу, но и совсем не оценивать нельзя: команда как была на девятом месте, так она там и осталась. При Витории было то же самое, только в плей-офф Лиги Европы вышли. Здесь вышли в полуфинал Кубка: если повезёт, и в финал выйдут.
Все оценки сейчас бесполезны в том плане, что разницы никакой: что ты занимаешь пятое место, что 12-е. Не стоит забывать, что Ваноли иностранец. Наверное, каждый день разговаривает с Италией и думает, как поехать домой. Здесь ничего удивительного», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 4 мая 2022
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