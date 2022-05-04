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Жоау Феликс может выйти на поле до конца сезона, оправившись от травмы бедра раньше срока

Жоау Феликс может выйти на поле до конца сезона, оправившись от травмы бедра раньше срока
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Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс имеет шанс появиться на поле до конца сезона. 22-летний нападающий провёл тренировку под руководством физиотерапевта Хосе Игнасио Захиноса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, футболист может появиться на поле в домашнем матче 37-го тура испанской Примеры с «Севильей» 15 мая.

Ранее сообщалось, что Жоау Феликс получил травму мышцы бицепса левого бедра. Предполагалось, что игрок не выйдет на поле в матчах «Атлетико» (Мадрид) до конца нынешнего сезона.

«Атлетико» (Мадрид) продолжает бороться за попадание в ЛЧ на будущий сезон и занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры.

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