Жоау Феликс может выйти на поле до конца сезона, оправившись от травмы бедра раньше срока

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс имеет шанс появиться на поле до конца сезона. 22-летний нападающий провёл тренировку под руководством физиотерапевта Хосе Игнасио Захиноса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, футболист может появиться на поле в домашнем матче 37-го тура испанской Примеры с «Севильей» 15 мая.
Ранее сообщалось, что Жоау Феликс получил травму мышцы бицепса левого бедра. Предполагалось, что игрок не выйдет на поле в матчах «Атлетико» (Мадрид) до конца нынешнего сезона.
«Атлетико» (Мадрид) продолжает бороться за попадание в ЛЧ на будущий сезон и занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры.
«Атлетико» разгромил «Алавес» благодаря дублям Феликса и Суареса:
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