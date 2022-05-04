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Акинфеев не участвует в тренировках ЦСКА после столкновения с Конате из «Ахмата»

Акинфеев не участвует в тренировках ЦСКА после столкновения с Конате из «Ахмата»
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает восстановление после столкновения с нападающим грозненского «Ахмата» Мохамедом Конате в матче 27-го тура РПЛ (0:2) и не участвует в тренировках команды. Об этом сообщает телеграм-канал ПФК ЦСКА.

Напомним, что на 89-й минуте встречи 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — ЦСКА (2:0) голкипер армейцев столкнулся с нападающим грозненцев Мохамедом Конате, после чего доигрывал матч прихрамывая.

Вратарю московских армейцев диагностирована контузия большеберцовой кости и посттравматический периостит.

Решение об участии капитана ЦСКА в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» будет принято после оценки состояния здоровья футболиста.

ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» занимает третью позицию.

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