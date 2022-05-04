Актёр Баринов назвал «Краснодар» фаворитом предстоящей встречи с «Локомотивом»
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Актёр Валерий Баринов, который является болельщиком «Локомотива», поделился ожиданиями от перенесённого матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 4 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Фаворитом предстоящей встречи считаю «Краснодар». Даже в лучшие годы «Локомотив» у «Краснодара» дома играет плохо. Как-то не складывается у них игра на этом великолепном стадионе. Сейчас команда не в лучшем состоянии. Но сейчас тем и тем надо. Они могут побороться, зацепиться за тройку. Два последних матча обе команды провели неважно. Я ещё так говорю оттого, что у меня гениальная антиинтуиция: как я скажу — будет наоборот», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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