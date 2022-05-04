Ибрагимович: сейчас «Милану» не хватает трофея. Трудно работать, когда усилия не окупаются

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о работе команды в нынешнем сезоне.
«Команда усердно работает. Нам пришлось пойти на большие жертвы, чтобы достичь цели, которую мы поставили перед собой в этом сезоне. До сих пор кампания шла хорошо. У нас были некоторые неудачи, но команда молодая, она растёт, набирается опыта. Сейчас мы в верхней части таблицы. Нам просто нужно сосредоточиться и продолжать делать то, что делали. По своему опыту знаю, что ситуация может кардинально измениться через неделю.
Я в «Милане» уже два с половиной года, мы были на первом и втором месте, но ещё ничего не выиграли. Если мы так и не выиграем, будет довольно сложно. Тяжело работать, когда усилия не окупаются. Сейчас нам просто не хватает трофея, потому что мы всё делаем идеально.
Конечно, я расстроен из-за того, что пропустил много игр из-за травм. Раньше я выходил на поле, помогал команде. Тяжелее всего из-за того, что я не могу играть в игру, которую люблю», — приводит слова Ибрагимовича ESPN.
- 4 мая 2022
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