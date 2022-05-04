Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заявка владельца «Ниццы» Джима Рэтклиффа о покупке «Челси» за £ 5 млрд отклонена

Заявка владельца «Ниццы» Джима Рэтклиффа о покупке «Челси» за £ 5 млрд отклонена
Комментарии

Торговый банк Raine Group, осуществляющий надзор за продажей «Челси», отклонил заявку британского миллиардера Джима Рэтклиффа о покупке лондонского клуба за £ 5 млрд (€ 5,3 млрд). Об этом сообщает Bloomberg.

Предложение могло стать самой дорогой сделкой в истории по приобретению спортивной команды.

Представители Рэтклиффа тем не менее намереваются продолжить взаимодействовать с болельщиками и уверены, что их заявка соответствует интересам фанатов клуба.

Ранее сообщалось, что на финальный этап переговоров приглашены три претендента. В их число вошёл американский консорциум, в который входят пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс, а также совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли.

Согласно установленным правилам, нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович должен лично выбрать нового хозяина клуба, после чего его одобрят руководство Премьер-лиги и британское правительство.

Новость по теме
Стало известно условие, при котором Грановская останется в «Челси» после смены владельца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022