Заявка владельца «Ниццы» Джима Рэтклиффа о покупке «Челси» за £ 5 млрд отклонена

Торговый банк Raine Group, осуществляющий надзор за продажей «Челси», отклонил заявку британского миллиардера Джима Рэтклиффа о покупке лондонского клуба за £ 5 млрд (€ 5,3 млрд). Об этом сообщает Bloomberg.

Предложение могло стать самой дорогой сделкой в истории по приобретению спортивной команды.

Представители Рэтклиффа тем не менее намереваются продолжить взаимодействовать с болельщиками и уверены, что их заявка соответствует интересам фанатов клуба.

Ранее сообщалось, что на финальный этап переговоров приглашены три претендента. В их число вошёл американский консорциум, в который входят пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс, а также совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли.

Согласно установленным правилам, нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович должен лично выбрать нового хозяина клуба, после чего его одобрят руководство Премьер-лиги и британское правительство.