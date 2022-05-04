Игрок «Ахмата» Конате извинился перед Акинфеевым за нанесённую травму
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Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате принёс извинения голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, которому нанёс травму в матче 27-го тура РПЛ.
«В матче с ЦСКА случилось игровое столкновение. Была обоюдная борьба за мяч, а я как нападающий стараюсь идти до конца в любом эпизоде, но в моих мыслях и действиях не было злого умысла, и мне точно не хотелось наносить травму. Я очень уважаю Игоря Акинфеева и приношу свои личные извинения за этот эпизод. Желаю ему скорейшего выздоровления от всей души», — приводит слова Конате Sport24.
Напомним, на 89-й минуте встречи 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — ЦСКА (2:0) голкипер армейцев столкнулся с нападающим грозненцев Мохамедом Конате, после чего доигрывал матч прихрамывая.
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