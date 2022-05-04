Тер Штеген пропустит июньские матчи Германии в Лиге наций с Англией, Италией и Венгрией
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Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген не будет вызван в национальную команду на июньские матчи Лиги наций. Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Главный тренер сборной Ханс-Дитер Флик считает, что тер Штеген из-за травмы в течение 2 последних сезонов не мог использовать летнюю паузу для восстановления. Поэтому национальной командой было принято решение дать отдых голкиперу сине-гранатовых.
Вратарь «Барселоны» сам инициировал разговор с тренером сборной и рад, что в национальной команде пошли ему навстречу.
В июне сборная Германии проведёт 4 матча в рамках Лиги наций – команда дважды сыграет с Италией (4 и 14 июня), а также встретится со сборными Англии (7 июня) и Венгрии (11 июня).
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