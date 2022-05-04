Изидор признан игроком месяца в «Локомотиве» второй раз подряд
Поделиться
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор признан лучшим игроком команды в апреле. Об этом сообщает пресс-служба красно-зелёных.
Французский форвард набрал 56% голосов болельщиков. Второе место в голосовании фанатов занял опорный полузащитник Дмитрий Баринов, на третьей позиции – Рифат Жемалетдинов с 11%. При этом Вильсон стал лучшим футболистом клуба второй месяц подряд.
Изидор в четырёх апрельских матчах забил четыре мяча. Форвард оформил дубль в матче с «Сочи» (2:2), а также отметился взятием ворот во встречах с «Ростовом» (1:4) и «Спартаком» (1:0).
Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Футболист подписал соглашение до 2026 года.
Комментарии
- 4 мая 2022
-
18:59
-
18:54
-
18:42
-
18:41
-
18:36
-
18:32
-
18:20
-
18:09
-
18:07
-
18:00
-
17:53
-
17:51
-
17:41
-
17:37
-
17:26
-
17:19
-
16:49
-
16:47
-
16:35
-
16:20
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
15:50
-
15:42
-
15:21
-
15:16
-
15:08
-
14:58
-
14:49
-
14:44
-
14:37
-
14:37
-
14:34
-
14:32
Партнерский контент