Изидор признан игроком месяца в «Локомотиве» второй раз подряд

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор признан лучшим игроком команды в апреле. Об этом сообщает пресс-служба красно-зелёных.



Французский форвард набрал 56% голосов болельщиков. Второе место в голосовании фанатов занял опорный полузащитник Дмитрий Баринов, на третьей позиции – Рифат Жемалетдинов с 11%. При этом Вильсон стал лучшим футболистом клуба второй месяц подряд.

Изидор в четырёх апрельских матчах забил четыре мяча. Форвард оформил дубль в матче с «Сочи» (2:2), а также отметился взятием ворот во встречах с «Ростовом» (1:4) и «Спартаком» (1:0).



Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Футболист подписал соглашение до 2026 года.