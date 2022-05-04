Бывший главный тренер английского «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса может возглавить мексиканскую «Гвадалахару», сообщает в соцсетях журналист Сезар Луис Мерло.



По информации источника, руководство мексиканского клуба сделало предложение аргентинскому специалисту. Отмечается, что Бьельса взял время на подумать.



Напомним, Бьельса возглавлял «Лидс» с 2018 года. Летом 2021 года специалист продлил контракт с клубом, однако продержался на своём посту недолго – в феврале 2022 года Марсело был уволен с поста главного тренера команды.



Марсело Бьельса — аргентинский экс-футболист, выступавший на позиции защитника. В 2001 году Бьельса был признан лучшим тренером мира по версии МФФИИС. До «Лидса» наставник работал в сборной Аргентины, сборной Чили, «Марселе», «Лацио», «Лилле» и нескольких других клубах.

Новость по теме Фанаты «Лидса» купили рекламную полосу в аргентинской газете, чтобы поблагодарить Бьельсу