Бывший главный тренер английского «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса может возглавить мексиканскую «Гвадалахару», сообщает в соцсетях журналист Сезар Луис Мерло.
По информации источника, руководство мексиканского клуба сделало предложение аргентинскому специалисту. Отмечается, что Бьельса взял время на подумать.
Напомним, Бьельса возглавлял «Лидс» с 2018 года. Летом 2021 года специалист продлил контракт с клубом, однако продержался на своём посту недолго – в феврале 2022 года Марсело был уволен с поста главного тренера команды.
Марсело Бьельса — аргентинский экс-футболист, выступавший на позиции защитника. В 2001 году Бьельса был признан лучшим тренером мира по версии МФФИИС. До «Лидса» наставник работал в сборной Аргентины, сборной Чили, «Марселе», «Лацио», «Лилле» и нескольких других клубах.
- 4 мая 2022
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