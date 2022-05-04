«Локомотив» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Сегодня, 4 мая, состоится матч «Краснодар» — «Локомотив». Перенесённая встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мампасси, Едвай, Рыбус, Бека-Бека, Марадишвили, Керк, Жемалетдинов, Изидор, Керк.



«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Волков, Манелов, Олусегун.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».

«Краснодар» набрал 42 очка в 26 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (41) — на 6-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».