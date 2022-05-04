«Локомотив» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Сегодня, 4 мая, состоится матч «Краснодар» — «Локомотив». Перенесённая встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мампасси, Едвай, Рыбус, Бека-Бека, Марадишвили, Керк, Жемалетдинов, Изидор, Керк.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Волков, Манелов, Олусегун.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».
«Краснодар» набрал 42 очка в 26 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (41) — на 6-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
- 4 мая 2022
-
18:59
-
18:54
-
18:42
-
18:41
-
18:36
-
18:32
-
18:20
-
18:09
-
18:07
-
18:00
-
17:53
-
17:51
-
17:41
-
17:37
-
17:26
-
17:19
-
16:49
-
16:47
-
16:35
-
16:20
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
15:50
-
15:42
-
15:21
-
15:16
-
15:08
-
14:58
-
14:49
-
14:44
-
14:37
-
14:37
-
14:34
-
14:32