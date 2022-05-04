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Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал, где команда будет проводить сборы в межсезонье

Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал, где команда будет проводить сборы в межсезонье
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, где команда будет проводить сборы в межсезонье.

«У нас отличная инфраструктура. В конце июня — начале июля отличное время, ещё есть белые ночи, отличные поля, поэтому у нас нет необходимости куда-то ехать. Сборы будут проходить на территории «Газпром» — тренировочного центра — нашей базы в Санкт-Петербурге», — цитирует Медведева ТАСС.

«Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу в четвёртый раз подряд. Команда из Санкт-Петербурга в восьмой раз в истории стала чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

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