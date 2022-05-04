Агент Лаутаро — о будущем своего клиента: он счастлив в «Интере»

Алехандро Каманьо, агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, высказался о будущем своего клиента.

«Мы не зависим от перспектив потенциального трансфера, сейчас он в «Интере», он счастлив, город замечательный.



Иногда в прессе появляются сообщения о трансфере, но Лаутаро думает об «Интере», дарит людям радость своей игрой, становится чемпионом и работает, чтобы попасть на чемпионат мира», — цитирует Каманьо Goal.

В текущем сезоне Лаутаро сыграл за «Интер» 45 матчей во всех турнирах, забив 21 гол, а также отдав 3 передачи.

Мартинес выступает за итальянскую команду с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий в 45 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Соглашение между Мартинесом и «Интером» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 70 млн.