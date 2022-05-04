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Рой Ходжсон награждён Орденом Британской империи за заслуги перед футболом

Рой Ходжсон награждён Орденом Британской империи за заслуги перед футболом
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Главный тренер «Уотфорда» Рой Ходжсон награждён Орденом Британской империи, сообщает BBC.

По информации источника, 74-летний английский специалист получил награду за заслуги перед футболом.

Ходжсон начал свою тренерскую карьеру в 1971 году. С того времени он успел поработать с «Интером», «Удинезе», «Ливерпулем», «Вест Бромвич Альбион», сборной Англии и с другими командами. Ранее Ходжсон подтвердил, что покинет пост главного тренера «Уотфорда» по окончании сезона-2021/2022.

Напомним, Ходжсон возглавил «Уотфорд» в конце января текущего года. «Уотфорд» в 34 матчах набрал 22 очка и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (83).

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