Агент Лаутаро Мартинеса рассказал о роли своего клиента в сборной Аргентины

Алехандро Каманьо, агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, высказался о роли своего клиента в сборной Аргентины.

«Лаутаро в восторге от того, что играет за сборную Аргентины, все они поддерживают Месси, мы считаем, что это чемпионат мира имени Лионеля Месси.



Если Лаутаро сможет забить все возможные голы на чемпионате мира, чтобы принести радость стране, это будет замечательно, он сделает всё возможное для этого», — цитирует Каманьо Goal.

В клубном футболе Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий в 45 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Соглашение между Мартинесом и «Интером» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 70 млн.