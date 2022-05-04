Форвард «Лидса» является одной из приоритетных целей «Барселоны» на лето

Нападающий «Лидс Юнайтед» Рафинья может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 25-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает The Telegraph.



По информации источника, каталонцы готовят предложение по трансферу бразильца и готовы в самое ближайшее время начать переговоры. Переход Рафиньи является одной из приоритетных целей «Барсы» на лето.



25-летний Рафинья выступает в составе «Лидса» с октября 2020 года, перейдя из французского «Ренна» за € 18,6 млн. Ранее бразильский футболист играл за португальские клубы «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш», а также за бразильский «Авай».



В нынешнем сезоне Рафинья в 31 матче английской Премьер-лиги забил десять голов и отдал три голевые передачи. Контракт бразильского футболиста истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает Рафинью в € 45 млн.

Видеообзор матча 34-го тура Примеры «Барселона» — «Мальорка»:

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