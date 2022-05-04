Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Лидса» является одной из приоритетных целей «Барселоны» на лето

Форвард «Лидса» является одной из приоритетных целей «Барселоны» на лето
Комментарии

Нападающий «Лидс Юнайтед» Рафинья может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 25-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает The Telegraph.

По информации источника, каталонцы готовят предложение по трансферу бразильца и готовы в самое ближайшее время начать переговоры. Переход Рафиньи является одной из приоритетных целей «Барсы» на лето.

25-летний Рафинья выступает в составе «Лидса» с октября 2020 года, перейдя из французского «Ренна» за € 18,6 млн. Ранее бразильский футболист играл за португальские клубы «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш», а также за бразильский «Авай».

В нынешнем сезоне Рафинья в 31 матче английской Премьер-лиги забил десять голов и отдал три голевые передачи. Контракт бразильского футболиста истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает Рафинью в € 45 млн.

Видеообзор матча 34-го тура Примеры «Барселона» — «Мальорка»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Защитник «Челси» заключит контракт с «Барселоной» на пять лет. Зарплата — € 5 млн в год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022