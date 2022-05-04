У Квинси Промеса родился четвёртый ребёнок

У нападающего «Спартака» Квинси Промеса родился четвёртый ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в своём телеграм-канале.

«Поздравляем Квинси и его супругу с недавним рождением четвёртого ребенка – Нио Райдера Промеса!» — сказано в сообщении, опубликованном в пресс-службе клуба.

В 2017 году у Квинси родился сын Ноакин. Он появился на свет 8 мая. Также у футболиста есть две дочери — Алани и Алия, жену игрока зовут Джейми.

«Спартак» с 34 очками располагается на 10-м месте в чемпионате России. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 61 очко в 27 турах. «Динамо» (52) находится на втором месте в национальном первенстве. ЦСКА располагается на четвёртом месте с 47 очками в турнирной таблице.