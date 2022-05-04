Агент Юри Алберто ответил на вопрос, может ли игрок покинуть «Зенит» из-за бана России

Агент нападающего «Зенита» Юри Алберто Андре Кури ответил на вопрос, может ли игрок покинуть петербургский клуб из-за отстранения российских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА в следующем сезоне.
«Есть ли вероятность, что Юри летом покинет «Зенит» из-за решения УЕФА? У Юри всё в норме в питерском клубе», — сказал Кури в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
21-летний Алберто перешёл в команду из Санкт-Петербурга в зимнее трансферное окно из бразильского «Интернасьонала» за € 25 млн. За новую команду нападающий в девяти матчах РПЛ забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В составе питерского клуба Алберто стал чемпионом России сезона-2021/2022.
Соглашение между «Зенитом» и Юри Алберто было подписано до 2027 года. Рыночная стоимость бразильского футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 12 млн.
- 4 мая 2022
-
20:24
-
20:10
-
20:08
-
20:00
-
19:59
-
19:55
-
19:53
-
19:40
-
19:40
-
19:33
-
19:21
-
19:10
-
19:09
-
18:59
-
18:54
-
18:42
-
18:41
-
18:36
-
18:32
-
18:20
-
18:09
-
18:07
-
18:00
-
17:53
-
17:51
-
17:41
-
17:37
-
17:26
-
17:19
-
16:49
-
16:47
-
16:35
-
16:20
-
16:06
-
16:03