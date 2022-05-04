Агент Юри Алберто ответил на вопрос, может ли игрок покинуть «Зенит» из-за бана России

Агент нападающего «Зенита» Юри Алберто Андре Кури ответил на вопрос, может ли игрок покинуть петербургский клуб из-за отстранения российских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА в следующем сезоне.

«Есть ли вероятность, что Юри летом покинет «Зенит» из-за решения УЕФА? У Юри всё в норме в питерском клубе», — сказал Кури в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

21-летний Алберто перешёл в команду из Санкт-Петербурга в зимнее трансферное окно из бразильского «Интернасьонала» за € 25 млн. За новую команду нападающий в девяти матчах РПЛ забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В составе питерского клуба Алберто стал чемпионом России сезона-2021/2022.



Соглашение между «Зенитом» и Юри Алберто было подписано до 2027 года. Рыночная стоимость бразильского футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 12 млн.