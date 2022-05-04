Агент Дибалы: у Пауло нет соглашений ни с одной командой

Хорхе Антун, агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, опроверг информацию о переходе аргентинца в «Интер».
«Сейчас Пауло думает исключительно о чемпионате Италии и о Кубке страны. В настоящее время соглашений ни с одной командой нет», – цитирует представителя журналист Ромео Агрести в своей социальной сети.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов сделать Дибалу самым высокооплачиваемым футболистом за всю историю клуба. Если Дибала согласится заключить контракт с «сороками», он будет получать более £ 200 тыс. (около € 240 тыс.) в неделю. В услугах Дибалы также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», однако «Ньюкасл» рассчитывает выиграть гонку.
Напомним, Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский футболист принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, забил девять голов и отдал пять результативных передач.
- 4 мая 2022
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