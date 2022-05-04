Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Дибалы: у Пауло нет соглашений ни с одной командой

Агент Дибалы: у Пауло нет соглашений ни с одной командой
Комментарии

Хорхе Антун, агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, опроверг информацию о переходе аргентинца в «Интер».

«Сейчас Пауло думает исключительно о чемпионате Италии и о Кубке страны. В настоящее время соглашений ни с одной командой нет», – цитирует представителя журналист Ромео Агрести в своей социальной сети.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов сделать Дибалу самым высокооплачиваемым футболистом за всю историю клуба. Если Дибала согласится заключить контракт с «сороками», он будет получать более £ 200 тыс. (около € 240 тыс.) в неделю. В услугах Дибалы также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», однако «Ньюкасл» рассчитывает выиграть гонку.

Напомним, Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский футболист принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Новость по теме
«Ньюкасл» готов сделать Дибалу самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022